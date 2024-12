Con una determina dirigenziale pubblicato nelle ultime ore dal vertice apicale dell’Ufficio Tributi a Palazzo Mosti si fa il primo passo per ridurre l’evasione. Si punta a garantire incentivi ai funzionari comunali in termini di retribuzione accessoria in caso di risultati positivi e refertati in termini di “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della Tari, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato”.

La previsione è che “nella misura massima del 5 per cento sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale”.

Il tutto nel quadro degli specifici indicatori da atti indirizzo politico per il settore tributi dell’ente.

