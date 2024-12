Manovra: Verini (Pd), ‘su giustizia, carceri e sicurezza da governo solo propaganda’

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Una manovra che contiene soltanto mance e mancette, nessuna politica seria per il lavoro e per il sociale, solo tagli a settori fondamentali come quelli della cultura, della formazione e della ricerca”. Lo ha detto il senatore del Pd Walter Verini, intervenendo in aula sulla manovra finanziaria.

“E poi c’è il capitolo giustizia e sicurezza, dove nulla viene fatto per combattere il sovraffollamento e non c’è nessun aumento serio del personale di polizia e delle figure multidisciplinare. Prevale soltanto una linea carcerocentrica e vendicativa, contraria al recupero e al reinserimento sociale. Sulla giustizia invece di proseguire il lavoro di riforma per una giustizia più efficiente, più veloce, più giusta, si è scelta la linea dello scontro, dell’attacco alla magistratura ritardato interventi per il rinnovamento tecnologico e il processo telematico. La sicurezza per il governo è solo propaganda”.