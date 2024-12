Ventotto giocatori a disposizione per le 18 partite che restano da disputare fino al termine della stagione regolare. Per il Benevento sono troppi ed è per questo che nell’ormai imminente sessione invernale di calciomercato, la società di via Santa Colomba si muoverà soprattutto in uscita.

Per ridurre il numero di giocatori sui quali Gaetano Auteri può fare affidamento, ma magari anche per liberare posto in organico e fare spazio a eventuali rinforzi, perché al di là delle dichiarazioni di prammatica, la volontà di fare a gennaio ciò che non è stato fatto la scorsa estate c’è tutta, almeno dal punto di vista tecnico.

