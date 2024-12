Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Benevento che ha portato all’arresto di un 22enne del capoluogo (L.S. le iniziali) e e un 37enne (A.S. cittadino di origine rumena residente in Ceppaloni): entrambi gravemente indiziati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

