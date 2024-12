Damasco, 24 dic. (Adnkronos/Afp) – La ong Hostage Aid Worldwide ha reso noto di disporre “dati” secondo i quali il giornalista americano Austin Tice, scomparso in Siria dal 2012, è “vivo”. “Abbiamo dati secondo cui Austin era vivo fino al gennaio 2024, e il presidente degli Stati Uniti ha affermato in agosto che è vivo, e siamo fiduciosi che sia vivo ancora oggi”, ha detto a Damasco Nizar Zakka, presidente della ong che lavora con le famiglie per liberare i civili rapiti.