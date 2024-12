Giubileo: Fontana ad apertura porta santa, ‘anno giubilare porta speranza pace e fine violenze’

Roma, 24 dic (Adnkronos) – “Il Natale, quest’anno, introduce all’Anno Santo che ci porta a una riflessione sulla speranza, il messaggio dell’anno giubilare. La prima speranza è che il 2025 possa essere l’anno della pace, l’anno del cessate il fuoco, della parola fine sulle violenze contro gli innocenti. Una speranza che deve essere attiva e concreta, deve farsi impegno della comunità internazionale”. Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ieri ha portato i suoi auguri e il ringraziamento per il servizio svolto ai militari italiani della base Nato di Ādaži, in Lettonia e che questa sera sarà presente all’apertura della Porta Santa per l’avvio dell’anno giubilare e alla Santa Messa successiva.

“E mentre rinnoviamo questo impegno il nostro abbraccio, in questo Natale, va alle persone fragili, affinché si possa costruire una società in cui nessuno rimanga indietro. Un grazie e un pensiero particolare ai lavoratori in servizio durante le festività, a chi non riuscirà a stare in famiglia, a chi è lontano dai propri cari, ai volontari e a chi è impegnato per il bene di tutti, come le Forze Armate, le Forze dell’Ordine, il personale sanitario e chi garantisce servizi essenziali. A tutti va la nostra riconoscenza e il nostro augurio speciale”, aggiunge il presidente della Camera.