Giubileo: autorità e istituzioni a San Pietro, ‘zona rossa’ per garantire sicurezza

Roma, 24 dic (Adnkronos) – Tutto pronto per l’apertura questa sera della porta santa nella basilica di san Pietro e, quindi, per l’avvio ufficiale del Giubileo. Tra l’altro, in chiesa saranno presenti le autorità civili, nazionali e cittadine oltre ovviamente alle autorità ecclesiastiche. Mentre oltre 25mila fedeli, giunti da tutto il mondo, parteciperanno al rito e alla celebrazione eucaristica dai maxischermi in piazza san Pietro.

La premier Giorgia Meloni è attesa a san Pietro, mentre certamente alla sarà presente il presidente della Camera Lorenzo Fontana: “Il Natale, quest’anno, introduce all’anno santo che ci porta a una riflessione sulla speranza, il messaggio dell’anno giubilare. La prima speranza è che il 2025 possa essere l’anno della pace, l’anno del cessate il fuoco, della parola fine sulle violenze contro gli innocenti”, ha detto Fontana annunciando la sua presenza.

Anche per questo, sono già scattate le imponenti misure di sicurezza, che prevedono tra l’altro una ‘zona rossa’ di massima sicurezza in corrispondenza del perimetro interno di piazza san Pietro. A vigilare sull’area di massima sicurezza, tra l’altro, tiratori scelti e squadre antiterrorismo, cinofili, artificieri e reparti speciali di polizia e carabinieri. Saranno attive anche le postazioni anti-drone istallate dai comparti delle forze armate.