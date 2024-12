Dl cultura: Croatti (M5s), ‘vigili contro l’azzardo, pacco per le lobby era già sotto l’albero’

Roma, 24 dic (Adnkronos) – “Proprio alla vigilia delle feste il governo Meloni e la sua maggioranza, nascosti, furtivi, in segreto erano pronti a piazzare sotto l’albero di tutti gli italiani, dei nostri giovani, degli sportivi, un pacco avvelenato: il ritorno delle sponsorizzazioni dell’azzardo nel mondo dello sport”. Lo dice il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

“Così, secondo quanto si apprende, era previsto nella bozza decreto cultura, proprio per smantellare le tutele contro l’azzardo volute dal M5S e contenute nel decreto Dignità del 2018, nate per proteggere i valori positivi del nostro sport -prosegue-. È servito a qualcosa il nostro grido d’allarme, la denuncia che continuiamo a lanciare con forza affinché si blocchi definitivamente un’operazione vergognosa che avrebbe come conseguenza l’aggravarsi di una piaga sociale che ha costi sociali enormi e drammatici nel nostro Paese e che colpisce soprattutto le persone più deboli e fragili. L’azzardopatia distrugge le vite di migliaia di italiani, delle loro famiglie, dei nostri giovani e deve rimanere fuori dal mondo dello sport”.

“Rivolgiamo un accorato appello a tutte quelle forze politiche che pensano al bene di tutti e non solo agli interessi di qualche lobby, a tutti i cittadini, che siano tifosi, sportivi o padri che vogliono proteggere i loro figli affinché affianchino il M5S nell’’opporsi con ogni strumento contro questa oscenità voluta dal governo Meloni, dalla Lega di Serie A e dai signori del betting. Facciamo squadra contro l’azzardo e restiiamo vigili”, conclude Croatti.