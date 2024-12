Ucraina, Seul: “Corea del Nord prepara invio altre truppe in Russia e fornitura droni kamikaze”

Seul, 23 dic. (Adnkronos/Afp) – Sono più di mille i soldati nordcoreani morti o rimasti feriti nei combattimenti contro le forze ucraine, dopo essere stati dispiegati a sostegno delle truppe russe, passati oltre due anni dall’avvio dell’invasione russa dell’Ucraina. E’ la valutazione dei militari sudcoreani. “Stimiamo che le truppe nordcoreane, di recente impiegate in combattimenti contro le forze ucraine, abbiano subito circa 1.100 perdite”, afferma lo Stato Maggiore Congiunto (Jcs).

La Corea del Nord sembra prepararsi a schierare altre truppe e a inviare equipaggiamento militare in Russia, probabilmente anche droni kamikaze, affermano i militari sudcoreani, come riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap. Si ritiene che Pyongyang abbia inviato migliaia di truppe per sostenere le forze russe.

“Secondo una valutazione complessiva di varie notizie d’intelligence la Corea del Nord si prepara a una rotazione o a un aumento del dispiegamento di truppe (in Russia), mentre attualmente fornisce lanciarazzi da 240 millimetri – segnala tra l’altro lo Stato Maggiore (Jcs) – Ci sono anche indicazioni secondo cui (la Corea del Nord) si muove per la fabbricazione e la fornitura di droni kamikaze”.