Ucraina: Cremlino, ‘finora nessun piano per incontro Putin-Trump’

Mosca, 23 dic. (Adnkronos) – Al momento non ci sono piani per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha detto alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Finora non ci sono stati veri e propri impulsi”, ha aggiunto, rispondendo alla domanda se ci sia la possibilità di un incontro prima dell’insediamento di Trump o se ci siano dettagli su contatti di persona.

Ieri, Trump ha detto che vorrebbe incontrare Putin per porre fine al conflitto ucraino. Il 19 dicembre, Putin ha detto durante la conferenza stampa di essere pronto per una conversazione con Trump e di essere pronto a incontrarlo in qualsiasi momento.