Mo: Gaza, ‘45.259 palestinesi uccisi e 107.627 feriti da inizio guerra’

Gaza, 22 dic. (Adnkronos/Afp) – Il Ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che dal 7 ottobre sono stati uccisi almeno 45.259 palestinesi e 107.627 sono rimasti feriti. 32 persone sono state uccise e 54 ferite in attacchi aerei israeliani avvenuti nelle ultime 24 ore. Le organizzazioni di soccorso locali hanno dichiarato che otto persone sono state uccise in un attacco a una scuola a Gaza City.

Le Forze di difesa israeliane affermano che l’edificio ospitava militanti e che l’aeronautica militare israeliana ha colpito il sito “in modo mirato e sotto la guida dell’intelligence”, aggiungendo che prima dell’attacco sono state prese misure per ridurre al minimo la probabilità di vittime civili.