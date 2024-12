“In questi giorni si parla tanto a proposito della valorizzazione del nostro storico Liceo ‘Virgilio’, oramai Istituito ‘Alberti’, tra operazioni amarcord ed una nuova offerta formativa, che, dal nostro punto di vista, evidenza chiari dubbi che possa essere in grado di favorire nuove iscrizioni e nuova linfa alle aule che tutti noi abbiamo frequentato ed amato. Non basta dire superficialmente ‘iscriviamo i nostri figli al Liceo di San Giorgio’, perché, in realtà, si deve preventivamente creare un prodotto in linea con i tempi, affinché vi sia una offerta formativa in grado di attirare i nostri studenti e quelli delle realtà vicine a noi”. Questa la posizione del gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’ su un obiettivo da tempo rincorso in paese: invertire la tendenza sia in merito alle iscrizioni che a un’autonomia ormai lontana.

