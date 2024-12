Passo in avanti rispetto al consolidamento di due reparti strategici nell’economia dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento.

Il management sta puntellando l’organico medico carente e in questa direzione ha assunto a tempo determinato due camici bianchi per il Pronto Soccorso e per il reparto Anestesia e Rianimazione in attesa del conseguimento del titolo specializzazione.

