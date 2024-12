Strutturare il Cammino di Padre Pio in maniera simile al Cammino di Santiago, dotandolo di una segnaletica dedicata, strutture di accoglienza come ostelli e case dei pellegrini, e altri servizi utili ai viandanti.

“Ritengo questa idea estremamente valida e me ne farò promotore. Un progetto di questo tipo potrebbe rappresentare un’opportunità unica per valorizzare il nostro territorio, creando un percorso turistico, culturale e spirituale che sia un vero volano di sviluppo per il Sannio e l’intero Mezzogiorno”.

