Mo: Mattarella, ‘da Unifil contributo fondamentale per futuro Libano’

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “La missione che svolgete è di grande importanza, il nostro compito è stato importante ed è stato ammirato da parte di tutti i nostri connazionali”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il collegamento con la missione Unifil. “La formazione delle Forze armate libanesi -ha sottolineato tra l’altro il Capo dello Stato interloquendo con il generale Stefano Messina, comandante del contingente italiano- è decisiva, l’addestramento è un contributo di grande rilievo, che si inserisce nell’azione del’Italia e del nostro Governo per rafforzare le Forze Armate libanesi, perché diano un contributo alla tranquillità. Un contributo fondamentale per il futuro del Libano, per la stabilità che tutti auspichiamo per questo Paese così tormentato”.

“Anche gli aiuti che recate alla popolazione civile, il contributo alla sanità -ha poi aggiunto Mattarella- è importante alla vita del Libano e non mi sorprende che ci sia riconoscenza da parte della popolazione”.