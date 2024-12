“Grazie all’approvazione di un emendamento della Lega alla Manovra, sono in arrivo 36 milioni di euro per la Diga di Campolattaro. Risorse fondamentali per il completamento di un’opera strategica per la nostra regione che così può davvero vincere una sfida significativa sul piano dell’autonomia idrica. I nostri cittadini attendono da tanti anni che l’invaso diventi finalmente operativo e questo provvedimento ci avvicina sempre di più al raggiungimento di questo traguardo. Positiva anche la previsione di ulteriori 60 milioni di euro per la velocizzazione della Battipaglia-Potenza. La Lega continua a investire con i fatti nel Mezzogiorno, puntando sulle infrastrutture che per noi sono essenziali per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rilanciare l’economia delle nostre comunità”.

E’ quanto dichiarato dal il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

