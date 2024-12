Ladri in azione a Sant’Agata de’ Goti. Nuovamente. Con cittadini lanciatisi in un tam-tam social ed i Carabinieri costretti a “inseguire” i ladri tra la zona del Pennino e quella del campo sportivo in zona Capellino.

Il momento critico – ieri – nel tardo pomeriggio, poco dopo le ore 18:30, quando i malviventi si sono portati all’interno dell’abitazione di un professionista del luogo.

