Il Bambi di Morcone curato e reinserito in natura

Il Bambi di Morcone torna in natura. Un salto della lunghezza di 5/6 metri e, dopo una settimana di riposo, un capriolo, maschio subadulto, ha ritrovato la libertà.

In ottime condizioni di salute, è stato reimmesso in contrada Montagna con la supervisione del Servizio Veterinario di Sanità Animale della sede di Morcone.

L’animale era stato soccorso il 10 dicembre nel territorio di Morcone, dal Servizio Veterinario di Sanità Animale ASL Benevento- Presidio ambulatoriale veterinario di San Giorgio del Sannio: presentava numerose ferite lacerocontuse alla testa.

