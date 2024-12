Fondazione Open: Renzi, ‘giustizia non è stata fatta, hanno cercato di massacrarmi’**

Roma, 19 dic (Adnkronos) – “Non dico giustizia è fatta, non è vero. E’ stata fatta ingiustizia per 5 anni”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà su Fondazione Open.

“Hanno fatto una cosa incredibile, clamorosa, si e cercato di far passare l’idea che il mio modo di fare politica fosse illegale e illecita -ha spiegato il leader di IV-. Non si è detto le tue idee non ci piacciono, hanno cercato di distruggermi, massacrare mediaticamente me e la mia famiglia con indagini incostituzionali e illegali, lo dico perchè la Cassazione e la Corte costituzionale sono intervenute, maciullandomi la vita”.