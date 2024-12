Fondazione Open: Casini, ‘soddisfazione per assoluzione, serve chiarezza su finanziamenti’

(Adnkronos) – “L’assoluzione di Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti mi induce ad esprimere una legittima soddisfazione per i colleghi, dopo tante amarezze subite, e mi porta a serie riflessioni sul finanziamento della politica e sulla necessità di dare nuove regole e chiare discipline giuridiche”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.

“Non si può lasciare all’arbitrarietà e, a volte, anche alla faziosità di giudizio, l’analisi di un’attività fondamentale per la società civile come la politica. Spero che, abbassato il tasso di polemiche, sia possibile un ragionamento comune tra tutte le forze politiche”, aggiunge Casini.