Via libera con parere favorevole della conferenza dei servizi per il progetto per gli interventi di messa in sicurezza della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte in località Nocecchie, con voti unanimi. Soddisfazione del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha avuto un incontro di lavoro con Domenico Mauro, Amministratore Unico della Società partecipata Samte sullo stato di attuazione delle Intese con le Istituzioni pubbliche competenti per riavviare il ciclo gestionale dei rifiuti nel Sannio.

