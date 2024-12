Niente da fare per Shady Oukhadda: il Benevento dovrà fare a meno dell’italomarocchino per la gara di domani sera a Cava de’ Tirreni.

Gli esami strumentali di lunedì non avevano riscontrato problematiche particolari, ma quando ha ripreso a lavorare sul campo, l’ex Modena ha avvertito nuovamente fastidi al polpaccio, lo stesso che lo ha costretto al cambio nel corso della sfida contro il Giugliano e che ne ha condizionato la preparazione la scorsa settimana. La circostanza ha spinto lo staff medico a nuovi approfondimenti che hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado: non ai gemelli, ma più in profondità, ossia al soleo.

