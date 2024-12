Ucraina: Kiev, ‘Mosca conduce da tre giorni intensa offensiva nel Kursk’

Kiev, 17 dic. (Adnkronos) – “Le forze russe stanno conducendo un’intensa offensiva nell’oblast’ di Kursk per il terzo giorno consecutivo”. Lo ha reso noto – durante un collegamento online con il Congresso delle autorità locali e regionali ucraine a Leopoli, secondo Interfax-Ucraina – il comandante in capo delle forze ucraine Oleksandr Syrskyi, aggiungendo che Mosca “sta utilizzando attivamente unità nordcoreane”.

Secondo quanto riferito, la Russia ha schierato oltre 10.000 soldati nordcoreani per scacciare le truppe ucraine che combattono nell’oblast di Kursk dall’inizio di agosto. “I mercenari nordcoreani hanno già subito pesanti perdite”, ha affermato il comandante ucraino , aggiungendo che le truppe di Kiev stanno mantenendo le difese, distruggendo personale e equipaggiamento nemico.