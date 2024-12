Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Anche oggi Urso fa una conferenza stampa trionfalistica, esattamente come quelle dello scorso anno, quando diceva che avremmo prodotto un milione di veicoli. Ne produrremo meno di 500mila. La sua credibilità è meno di zero. In un Paese normale non sarebbe più ministro da un pezzo”. Lo dice Carlo Calenda.