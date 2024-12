Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso l’ente gestore Invitalia, ha accolto la richiesta di proroga presentata dalla società SoliTek Industry per l’attuazione del Contratto di Sviluppo sottoscritto a maggio 2023, in considerazione della strategicità del progetto e dei significativi impatti occupazionali che ne deriveranno, con l’assunzione a regime di oltre 300 nuovi dipendenti. L’azienda lituana ha rassicurato i tecnici di Invitalia e gli uffici del Mimit, comunicando di essere impegnata nella risoluzione delle problematiche emerse. Ha inoltre annunciato l’intenzione di presentare variazioni progettuali, che saranno esaminate da Invitalia, in qualità di soggetto gestore della misura, per verificarne la coerenza con il progetto originale.

