Manovra, salta aumento stipendi ministri: tutte le misure

(Adnkronos) – L’obiettivo della Commissione Bilancio rimane quello di concludere i lavori sulla Manovra 2025 oggi e arrivare a dare il mandato al relatore per portare il testo in aula mercoledì. “Mancano pochi testi, se riprendiamo alle 15 dovremmo riuscire a chiudere in un paio d’ore”, ha detto la relatrice di Fratelli d’Italia, la deputata Ylenja Lucaselli, durante la sospensione della seduta.

Cambia ancora la norma sugli stipendi dei ministri non eletti. Nell’ultima formulazione dell’emendamento dei relatori alla legge di bilancio viene precisato che ad essere rimborsate saranno le spese di trasferta solo da e per il domicilio/residenza. Per il resto, il testo rimane invariato: ministri e sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta per l’espletamento delle proprie funzioni. Per questo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui dal 2025.

Arriva il bonus per l’acquisto di elettrodomestici a elevata efficienza energetica con l’obiettivo di favorire la sostituzione di quelli vecchi dai consumi maggiori. E’ quanto contenuto in un emendamento riformulato della Lega, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, che prevede un contributo di massimo il 30% del costo dell’elettrodomestico e comunque non superiore a 100 euro, che diventano 200 euro se l’Isee del nucleo familiare di chi acquista non supera i 25mila euro.

Il governo ha chiesto ai relatori di ritirare l’emendamento alla manovra, presentato venerdì sera, che prevedeva l’aumento dell’1,8% per i pedaggi autostradali nel 2025. La proposta conteneva anche la proroga al 30 giugno 2025 della scadenza per l’aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali.

Un incremento del contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità pari a 50 milioni nel 2025 e a 10 milioni a partire dal 2026. Lo prevede la riformulazione di un emendamento della maggioranza insieme ad Azione e Iv alla manovra approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. E’ stato invece ritirata la proposta di modifica avanzata da Lorenzo Cesa e Noi Moderati per un bonus scuola, sempre rivolto alle scuole paritarie, di 1.500 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 40mila euro.

Dieci milioni di euro nel 2025 per il fondo dedicato a un servizio di sostegno psicologico nelle scuole, che viene istituto in via sperimentale. E’ quanto prevede un emendamento riformulato del Pd che ha ottenuto il via libera in commissione Bilancio della Camera. La norma prevede inoltre una dotazione di 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 ed è finanziata dal fondo parlamentare in dotazione ai dem.