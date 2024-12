Manovra: Bonetti (Iv), ‘ok a emendamento Azione strategico per imprese’

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “È stato approvato in Commissione Bilancio l’emendamento a prima firma mia con il collega Benzoni che introduce l’Ires premiale per le imprese. Azione lo aveva presentato, unico gruppo parlamentare, per tagliare l’Ires per quelle imprese che reinvestono parte degli utili in innovazione: una misura strategica per rilanciare la produzione e gli investimenti delle imprese che mancava nella legge di bilancio del governo e che oggi c’è, ed è un primo passo avanti per noi importantissimo nella visione del rilancio delle imprese”. Lo dichiara Elena Bonetti, capogruppo di Azione in Commissione Bilancio alla Camera.