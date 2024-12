Editoria: Gasparri, ‘grande soddisfazione per battaglia Fi per ripristino fondi’

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Grande soddisfazione per la battaglia vinta soprattutto da Forza Italia, d’intesa con la presidenza del Consiglio, per ripristinare dei fondi per l’editoria che garantiscono il pluralismo e l’informazione in Italia. Bisogna semmai sostenere ancora di più l’editoria grazie ai proventi che prenderemo dai giganti della rete che saccheggiano l’editoria e inondano il mondo di fake news. Ai 50 milioni già ottenuti con l’emendamento appena approvato, si aggiungeranno cifre analoghe che saranno recuperate grazie all’iniziativa a cui sta dando un contributo essenziale il Dipartimento per l’Editoria della presidenza del Consiglio con il sottosegretario Barachini. Ci sono alcuni giornali che indubbiamente svolgono una funzione antagonista e polemica, ma questo fa parte della democrazia. La gran parte dei giornali danno un contributo importante e positivo, non sono tutti come qualche ‘iena’ in circolazione dedita all’offesa e all’insulto”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.