Spiragli di luce si intravedono all’orizzonte in merito alla delicata questione della demedicalizzazione delle ambulanze del 118.

L’Organismo Paritetico, che si esprime sui progetti riorganizzativi della Asl, ha approvato infatti all’unanimità la decisione di non procedere alla totale demedicalizzazione delle ambulanze 118 come aveva proposto il Responsabile della Centrale Operativa nell’incontro del febbraio scorso.

