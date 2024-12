Sanremo: Conti, ‘Fedez e Tony Effe? Sono intelligenti, canteranno e basta’**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Fedez e Tony Effe? “Sono due ragazzi intelligentissimi. Lì canteranno e basta, ne sono sicuro”. A dirlo è Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo 2025, ospite a ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa, intervenendo sulla presenza dei due rapper alla kermesse, che sta scatenando diverse polemiche. “E poi -prosegue Conti- fa parte del colore, del calore”.

Conti oggi si dichiara “sereno”, ma “la scelta dei big – spiega il conduttore toscano- è una cosa che non ti fa dormire la notte, perché senti la responsabilità della discografia in qualche modo. Qualcuno deve andare via, molti amici devi eliminare, molti altri invece li devi includere, quindi devi ascoltare le canzoni e cercare di fare il meglio possibile”. E sull’ipotesi ridurre a 24 i concorrenti alla gara, assicura: “Era impossibile”. Bocca cucita di Conti anche sui possibili co-conduttori – conduttrici. “Paola Cortellesi? Annalisa? Non so ancora niente”, giura.