Manovra: Appendino, ‘se aumentare stipendi è politica, orgogliosa di antipolitica’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Per Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega aumentare gli stipendi dei Ministri ‘è giusto’, ‘ragionevole’ e ‘le polemiche sono frutti avvelenati di anni di antipolitica’. No, caro Governo. L’antipolitica siete voi con le vostre scelte folli che fanno montare la rabbia sociale! È antipolitica bloccare le nostre proposte per aumentare le pensioni minime, per integrare lo stipendio dei lavoratori in cassa integrazione e per il salario minimo, mentre proteggete i privilegi delle caste, chiusi nel palazzo, al di sopra dei cittadini. E se invece per voi la buona politica è alzarvi gli stipendi e l’antipolitica è denunciare questa porcata e bloccare l’aumento del 2×1000 ai partiti, allora noi siamo orgogliosi di essere antipolitica!”. Lo scrive in un post su Fb la deputata Chiara Appendino, vicepresidente del M5S.