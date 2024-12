Papa Francesco ad Ajaccio, è il primo Pontefice in Corsica

Città del Vaticano, 15 dic. – (Adnkronos) – Ha avuto inizio questa mattina il 47esimo viaggio apostolico internazionale di papa Francesco che si trova ad Ajaccio, in Corsica, per la conclusione del Congresso ‘La Religiosité Populaire en Mediterranée’. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta, Francesco – 88 anni tra due giorni – si è recato in auto all’aeroporto internazionale ‘Leonardo da Vinci’ di Roma-Fiumicino da dove, alle 8.06, è partito – a bordo di un A320 Neo/ ITA Airways – alla volta di Ajaccio dove è arrivato poco dopo le 9 all’aeroporto ‘Napoléon Bonaparte’.

Il viaggio, per rilanciare la religiosità popolare, terminerà nel tardo pomeriggio con l’incontro – in aeroporto – con il presidente francese Emmanuel Macron.

Per papa Francesco sarà la sua terza volta in terra francese. Era già successo a Strasburgo (nel 2014 ) e nel 2023 con la tappa a Marsiglia ma nessuna delle due volte il viaggio aveva carattere di visita alla Francia: nella prima occasione era stato al Parlamento europeo, nella seconda, il motivo era un convegno sui temi del Mediterraneo. Anche oggi il motivo del viaggio ad Ajaccio sarà un convegno dedicato in questo caso alla religiosità popolare.

Oggi Francesco, nelle dodici ore in Corsica, incontrerà il cardinale François-Xavier Bustillo, arcivescovo di Ajaccio, con vescovi e sacerdoti nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e nel primo pomeriggio la messa a Place d’Austerlitz dove è annunciata la presenza di 7mila fedeli.Il segretario di Stato vaticano, Cardinale Pietro Parolin, alla vigilia del viaggio, ha evidenziato che certamente il Papa parlerà a Macron di pace e di rispetto della vita umana. Essendoci sullo sfondo il Mediterraneo, ci sarà anche un riferimento alla questione dei migranti e alla loro accoglienza.