Non confortante per il Sannio un segmento dell’ultimo report dell’ufficio studi Cgia di Mestre relativo ai rischi infiltrazione criminale nell’economia legale concernente l’indicatore relativo alla variazioni registrate nei territori italiani rispetto il numero di denunce per estorsioni nella comparazione tra 2013 e 2023. Dati che fanno emergere una realtà diversa rispetto al luogo comune del Sannio quale ‘Isola felice’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia