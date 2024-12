Benevento, Berra: “Avevamo troppa voglia di vincere, condannati da un episodio”

Crolla contro il Giugliano l’imbattibilità casalinga del Benevento. Sconfitta amarissima che chiude nel peggior modo possibile il 2024 giallorosso al “Vigorito”. Basta il colpo di testa di Celeghin per azzerare le speranze della squadra di Auteri, sprecona per gran parte del match senza riuscire a pescare la reazione decisiva dalla panchina. Un passo indietro notevole che consegna alle inseguitrici la possibilità di accorciare le distanze dalla capolista. Ma che non macchia le certezze della prima della classe secondo il suo capitano, Filippo Berra.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia