Investimenti e gestione finanze al top, per l’ospedale ‘San Pio’ dal Report Agenas.

Per i tempi di pagamento risulta un valore pari a -33 giorni (e non come abbiamo riportato erroneamente con 33 giorni di ritardo): i pagamenti vengono effettuati entro 27 giorni, a fronte dei 60 previsti dalla normativa vigente , l’articolo 4 del decreto 231 del 2002.

