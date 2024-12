Mo: Sanchez al premier libanese, ‘sostegno per ricostruzione’

Madrid, 11 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha promesso al primo ministro libanese, Nayib Mikati, il sostegno di Madrid alla ricostruzione del paese dopo i bombardamenti effettuati da Israele nell’offensiva contro la milizia sciita Hezbollah. Sanchez ha ricevuto al Palazzo della Moncloa Mikati, con il quale ha parlato della “complessa situazione geopolitica” in Medio Oriente, dopo il cessate il fuoco tra Israele e Libano e la recente caduta del regime di Bashar al Assad in Siria.

Per quanto riguarda il cessate il fuoco, come riferisce il governo spagnolo in una nota, i due premier hanno concordato che la priorità è che sia duraturo e che diventi una cessazione permanente delle ostilità, e apra la strada alla piena applicazione della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. A questo proposito, Sanchez ha detto a Mikati che la Spagna sostiene la decisione dell’Onu di mantenere l’Unifil ed è disposta a “esplorare modi per continuare a rafforzarla in questa nuova fase”.