Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “In Francia e in Germania c’è una grossa instabilità e quindi l’Italia a livello europeo può sfruttare la stabilità politica per tentare di far valere di più la sua voce”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.