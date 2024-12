Tre partite da titolare, sette gol realizzate. Basterebbe questo dato per sintetizzare i numeri sbalorditivi di Eric Lanini che ha scelto di mettere a tacere anche chi sosteneva che non fosse decisivo, mettendo a segno la doppietta che ha permesso al Benevento di sbancare Trapani e di prendersi il titolo di campione d’inverno con un turno d’anticipo. Inutile girarci intorno, in questa prima parte di stagione l’attaccante torinese aveva perso centralità, al punto tale che in tanti avevano già ipotizzato una cessione a gennaio, ma nonostante ciò è riuscito a dare il suo contributo.

