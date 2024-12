Scuola, il Comune punta sulla ‘Mazzini’: sette giorni per intercettare fondi

L’amministrazione comunale si candida ad intercettare il finanziamento per la scuola Mazzini, ivi inclusa la palestra, per l’importo massimo di un milione e mezzo. Il bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito è di una settimana fa, esattamente del 3 dicembre con scadenza 10, oggi. Il che significa che, se la prima amministrazione Mastella non avesse disposto le verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà adibiti ad uso scolastico, oggi sarebbe stato di fatto impossibile partecipare al bando.

