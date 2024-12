Diritti: La Russa, ‘impegno attivo per tradurre valori in azioni quotidiane’

Roma, 10 dic (Adnkronos) – “Nella Giornata Mondiale dei Diritti Umani riaffermiamo con determinazione l’impegno comune per garantire i diritti inviolabili dell’uomo così come riconosciuto dall’art.2 della nostra Costituzione. La dignità, l’uguaglianza e la libertà sono valori imprescindibili per costruire una società basata sul rispetto. Solo attraverso un impegno attivo si possono tradurre questi valori in azioni quotidiane, contribuendo così a un mondo davvero più giusto”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio la Russa.