M5s: Conte, ‘cancellazione iscritti? Leggete Statuto’

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “E’ circolata questa voce per cui avremmo alterato il risultato con la cancellazione degli iscritti: leggete lo Statuto, è quello che dice che dopo un anno di mancata partecipazione attiva non c’è più il rinnovo dell’iscrizione”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in una diretta sulla sua pagina Facebook.

“Dovendo affrontare – spiega – un processo costituente basato sulla partecipazione attiva degli iscritti, mirato a realizzare l’effettiva partecipazione di tutti gli iscritti all’elaborazione di nuovi obiettivi strategici del Movimento, abbiamo dovuto intervenire in ossequio a questa clausola statutaria. Io ho scritto prima che iniziasse il processo al Comitato di Garanzia, ho avvertito, ho chiesto se avevano proposte, e ho detto che avevamo bisogno di depurare il nostro archivio degli iscritti da tutti gli inattivi da tempo. Per essere prudenti abbiamo scritto a quelli che erano inattivi da due anni e non abbiamo operato un mancato rinnovo automatico, abbiamo mandato messaggi ed email per avvertirli, con un click sarebbero rimasti attivi entro cinque giorni, dopo di ché alcuni sono stati cancellati, altri sono rimasti iscritti”.