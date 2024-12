Incidente su A1, scontro tra un furgone e due auto: 2 morti e 6 feriti

Firenze, 9 dic. – (Adnkronos) – Due persone sono morte e 6 sono rimaste ferite (una gravemente e altre 5 in maniera lieve) dopo un incidente stradale avvenuto sulla tratta autostradale A1 in direzione Nord al km 265. Lo scontro, avvenuto vero le 21.40 di domenica sera, ha visto coinvolti un furgone e due auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, che hanno effettuato un complesso lavoro per soccorrere le persone rimaste bloccate negli abitacoli dei veicoli.