Fdi: oggi ad Atreju donne dello spettacolo contro il bullismo, modera De Girolamo

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Prosegue l’appuntamento con “Atreju – La Via Italiana”. La seconda giornata della manifestazione in corso al Circo Massimo prende il via alle 17 con la presentazione del libro “La destra italiana in Europa. Dall’europarlamento ai conservatori” di Fabrizio Tatarella, con gli interventi, tra gli altri, del senatore Michele Barcaiuolo e della deputata Lucrezia Mantovani.

Alle 18 nella Sala Marco Polo sarà la conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo a moderare il tavolo tematico dal titolo “Il bullismo visto dalle donne”. Interverranno l’attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, la campionessa olimpica Elisa Di Francisca, la conduttrice televisiva Anna Falchi, l’attrice Martina Stella, la cantautrice e conduttrice radiofonica Nina Zilli e l’attrice Sara Ciocca. Introduzione e organizzazione tecnica affidata alla produttrice cinematografica Tiziana Rocca. Alle 19 parleranno delle opportunità sprecate per Roma i deputati Marco Perissa e Luciano Ciocchetti, le senatrici Cinzia Pellegrino e Lavinia Mennuni, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, e Fabrizio Ghera, assessore della Regione Lazio, insieme a consiglieri comunali e di Roma Capitale.