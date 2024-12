Esplosione Calenzano: Ceccardi (Lega), ‘sgomento e dolore, vicina a familiari vittime’

Firenze, 9 dic. (Adnkronos) – “Sgomento e profondo dolore per quanto avvenuto stamani a Calenzano. In questo momento di grande sofferenza, il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa drammatica vicenda, per la quale esigiamo venga fatta chiarezza quanto prima. Un ringraziamento ai soccorritori, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e al personale sanitario che si sono prodigati con straordinario coraggio e dedizione per gestire l’emergenza”. Lo dichiara l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi.