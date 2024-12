Stellantis: Messina (FdI), ‘paghiamo scelte scellerate governi precedenti’

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Negli ultimi anni, è diventato evidente che le soluzioni adottate in passato, come finanziare settori che non generano produttività o occupazione, non sono sostenibili per il futuro del nostro Paese. Un esempio significativo è l’investimento di 6 miliardi a Stellantis, che non ha prodotto i risultati sperati in termini di crescita e sviluppo industriale. La visione attuale sottolinea la necessità di concentrarsi su chi crea valore reale, produzione e posti di lavoro”. Lo ha detto Manlio Messina, vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite questa mattina ad Agorà.

“L’ideologia che ha promosso un passaggio forzato all’auto elettrica ha dimostrato i suoi limiti, generando conseguenze prevedibili e ora visibili a tutti. Occorre puntare su un approccio industriale più equilibrato, che sostenga non solo l’innovazione, ma anche chi garantisce occupazione e competitività sul mercato. Nonostante il calo della produzione industriale in Europa, l’Italia oggi emerge come una delle locomotive economiche del continente, superando persino Paesi come Germania e Francia. Questo risultato positivo è il frutto di politiche industriali che hanno gettato le basi per una maggiore resilienza, ma c’è ancora molto da fare. L’obiettivo deve essere chiaro: favorire investimenti che portino crescita concreta, sostenendo settori che valorizzano il lavoro e rafforzano la nostra competitività sul panorama internazionale”.