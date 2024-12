Siria: Bergamini, ‘necessario impegno coeso comunità internazionale’

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “La fine dell’epoca Assad segna la caduta di un regime repressivo e sanguinario in Siria. In questa fase delicata, la consultazione permanente tra i Paesi del G7 e dell’Ue, come annunciato dal ministro Tajani, è un passaggio fondamentale”. Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e Responsabile Esteri del partito.

E’ necessario un impegno coeso della comunità internazionale affinché si eviti la riproposizione delle tragiche dinamiche vissute negli anni delle ‘primavere arabe’, e cioè che al rovesciamento di un regime segua il dilagare dell’islamismo più feroce, che afferma la ragione del terrore, impone la sharia, segrega le donne, pratica la più violenta persecuzione religiosa. E’ un passaggio molto delicato che chiama tutti a una grande responsabilità”.