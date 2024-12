Scuola: Sinistra Italiana, ‘ieri in piazza perché istruzione non è costo superfluo’

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Associazioni degli studenti, degli insegnanti, dei ricercatori, dei genitori: ieri a Roma per dire al governo Meloni che l’istruzione non è un costo, ma l’investimento più importante per il presente e il futuro del Paese ; per dire al ministro Valditara che non permetteremo mai che la scuola venga trasformata in una fabbrica di manodopera a basso costo, né che i docenti (giovani e meno giovani) siano condannati al precariato a vita. E per dire alla destra: giù le mani dagli studenti, dagli insegnanti e dal loro diritto al dissenso e alla protesta”. Lo scrive su Facebook il responsabile scuola di Sinistra Italiana Giuseppe Buondonno dopo il presidio Avs di sabato pomeriggio davanti al ministero dell’istruzione.

“In molti ci hanno ringraziato per il nostro lavoro, noi – prosegue l’esponente di Avs – ringraziamo loro, in particolare i più e le più giovani perché, come ha ricordato Nicola Fratoianni concludendo la manifestazione, non cedono alla rassegnazione. Ora – conclude Buondonno – appuntamento a sabato prossimo, saremo tante e tanti, ancora in piazza a Roma , alla manifestazione nazionale contro il ddl ‘repressione'”.