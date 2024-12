Sanremo: Floridia (M5S), ‘Festival su tv a pagamento danneggerebbe tutti’

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Onestamente ho sempre pensato al Festival come un grande appuntamento degli italiani e della Rai”. Lo afferma la presidente della Commissione di Vigilanza, Barbara Floridia, in un’intervista a Il Secolo XIX dopo la decisione del Tar sull’affidamento con gara del Festival di Sanremo. “Questo caso si aggiunge ad altri che riguardano la Rai e che sarebbe opportuno la Commissione di vigilanza se ne occupasse al più presto – sottolinea Floridia -. Purtroppo il momento a causa dei veti politici sulla presidenza, i lavori sono bloccati. Ho chiesto responsabilità alle forze politiche, soprattutto quelle di maggioranza, e mi auguro i lavori possano ripartire al più presto occupandosi anche di questo caso”.

“Spero tanto – l’auspicio dell’esponente 5 Stelle – che il servizio pubblico continui a organizzare il Festival: fa parte della storia del nostro Paese. Certo, dove dovesse esserci una gara per il marchio potrebbero aumentare i costi. Ma il vero pericolo a mio avviso è che il principale evento non solo musicale, ma che caratterizza il costume è la storia degli italiani, possa correre il rischio di diventare a pagamento o di non essere pienamente accessibile come adesso. E questo danneggerebbe non solo la Rai ma tutti”.

Sulla possibilità di portare il Festival della Canzone Italiana via da Sanremo, Floridia afferma che “il festival è Sanremo e Sanremo è il festival. La Rai è il motore di uno spettacolo che non può essere messo in discussione”. Floridia non esclude che la Commissione da lei guidata si occupi anche delle convenzioni Comune-Rai degli ultimi anni. “Potremmo audire i soggetti interessati affinché i gruppi facciano le loro domande e porre in essere gli approfondimenti che si ritengono più opportuni”.