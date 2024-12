Romania: Borghi (Iv), ‘Meloni deve fare scelta, non si è euroatlantici a targhe alterne’

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Salvini sulla Romania? Il leader della Lega è inquietante ma non sorprendente. Che ci sia un’intima contraddizione interna al governo mi pare di tutta evidenza. Giorgia Meloni rispetto a questi temi deve fare una scelta di fondo: non si è euroatlantici a targhe alterne. Anche se per onestà questo accade anche a sinistra, leggo le dichiarazioni di Conte”. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato e componente del Copasir.

La decisione di annullare il voto in Romania “è un terreno minato, che però deve essere sminato attraverso un’azione preventiva che parta innanzitutto dalla consapevolezza dell’esistenza della guerra ibrida. Lo abbiamo visto già in Georgia e Moldavia, con pesanti interferenze che hanno influenzato significativamente l’esito del voto”, spiega Borghi.