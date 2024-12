Lavoro: Appendino, ‘mi batterò per pdl Olivetti, urgente ridurre diseguaglianze’

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “In Italia i salari di tantissimi sono troppo bassi e quelli di pochi sono troppi alti, per questo abbiamo depositato una proposta di legge per ridurre le diseguaglianze. Vi do un semplice dato: negli anni ’80 i top manager delle aziende italiane guadagnavano circa 45 volte lo stipendio di un operaio. Oggi, circa 649 volte. E questa è la media, ci sono casi ancora più clamorosi, come l’ad di Stellantis che guadagnava circa 750 volte lo stipendio di un suo dipendente. La proposta ‘Olivetti’ premia le aziende in cui il top manager guadagna al massimo 25 volte lo stipendio medio dei suoi dipendenti, ve ne parlo in questo video con il collega Dario Carotenuto. Mi batterò per portarla in approvazione il più velocemente possibile perché oggi siamo a un bivio: possiamo continuare a lasciare che le disuguaglianze aumentino, o possiamo cambiare rotta. Noi vogliamo cambiare rotta subito”. Così in un post sui suoi canali social la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino.